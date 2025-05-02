Цей статус має полегшити владі використання секретних методів для спостереження за партією, наприклад, шляхом залучення конфіденційних інформаторів і перехоплення повідомлень.

Агентство внутрішньої розвідки Німеччини в п'ятницю визначило ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" як екстремістську організацію, що загрожує демократії. Як пише Reuters, це дасть змогу краще контролювати партію, яка посіла друге місце на федеральних виборах у лютому.

Зазначається, що цей статус має полегшити владі використання секретних методів для спостереження за партією, наприклад, шляхом залучення конфіденційних інформаторів і перехоплення повідомлень.

"Концепція народу, заснована на етнічній приналежності та походженні, що переважає в партії, є несумісною з вільним демократичним порядком", - ідеться в заяві служби внутрішньої розвідки.

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Зазначається, що АдН не вважає громадян Німеччини іммігрантського походження з переважно мусульманських країн рівноправними членами німецького народу.

Такий підхід, на думку розвідки, призвів до того, що окремі особи та групи "паплюжать і очорняють", спричиняючи "ірраціональний страх і ворожість щодо них".

Reuters зазначає, що таке рішення ухвалено на тлі палких дебатів про те, як поводитися з АдН у новому парламенті. Партія отримала на виборах рекордну кількість місць, що теоретично дає їй право очолити кілька ключових парламентських комітетів, хоча для цього їй однаково знадобиться підтримка інших партій.

Водночас, на думку аналітиків, це рішення ризикує ще більше посилити підтримку АдН та її заяви про те, що вона відтіснена на другий план.

Окремі фракції АдН, як-от її молодіжне крило, вже було визнано екстремістськими, а партію загалом - підозрюваною в екстремізмі 2021 року.

"Альтерантива для Німеччини" - новини

Як повідомляв раніше УНІАН, на позачергових виборах до Бундестагу в Німеччині переміг блок ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцом. Проросійська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) посіла друге місце. Соціал-демократична партія на чолі з канцлером Олафом Шольцом стала третьою.

Президент США Трамп привітав перемогу консервативних сил на парламентських виборах у Німеччині. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і мільярдер Ілон Маск також привітали "АдН" з перемогою, одночасно проігнорувавши партію-переможця ХДС/ХСС.

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