"Альтернатива для Німеччини" випередила партію Фрідріха Мерца ХДС, яка перемогла на виборах.

Ультраправа проросійська партія "Альтернатива для Німеччини" вийшла на перше місце в останньому опитуванні щодо намірів виборців у Німеччині, отримавши 25% і випередивши на один пункт партію ХДС Фрідріха Мерца (24%), яка перемогла на виборах.

Як пише The Guardian з посиланням на опитування, соціал-демократи на третьому місці з 15%, зелені та ліві мають по 11%. Альянс Сари Вагенкнехт на п'ятому місці з 5%, а ліберали з Вільної демократичної партії набрали 4%.

Це вперше в історії, коли AfD очолила федеральне виборче опитування в Німеччині. На ці результати вже відреагувала співкерівник AfD Аліса Вайдель, заявивши, що "громадяни хочуть політичних змін, а не коаліції "як зазвичай" між ХДС/ХСС і СДПН".

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Як пише The Guardian, Німеччина зіткнулася з потоком важких економічних новин, перебуваючи в політичній невизначеності, і це підірвало довіру до нового уряду ще до того, як він почав роботу.

Так, опитування минулого тижня показало, що Мерц отримав лише 25% підтримки серед німецьких виборців - приблизно на 10 пунктів нижче, ніж коли він переміг на виборах.

Вибори в Німеччині

У Німеччині консерватори Фрідріха Мерца і соціал-демократи, найімовірніше, укладуть коаліційну угоду про формування наступного уряду країни. Про це, ймовірно, буде оголошено 9 квітня, завдяки чому для Мерца відкриється шлях на посаду канцлера.

При цьому нинішній міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус є одним із небагатьох політиків, який може зберегти свою посаду за нового уряду.

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