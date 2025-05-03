Джей Ді Венс неодноразово висловлював підтримку АдН і вважається послідовним союзником партії.

Американські чиновники звинуватили Німеччину в "тиранії" через її рішення визнати ультраправу проросійську проросійську партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН) правоекстремістською.

Своє обурення рішенням Німеччини висловив держсекретар США Марко Рубіо. "Німеччина дала спецслужбам повноваження зі спостереження за опозицією. Це не демократія - це прихована тиранія. По-справжньому екстремістською є не АдН, яка на останніх виборах посіла друге місце, а смертоносна відкрита міграційна політика істеблішменту, яку АдН відкидає", - обурився в X Рубіо.

Після нього свою думку з приводу рішення Німеччини висловив і віце-президент США Джей Ді Венс: "АдН - найпопулярніша партія Німеччини. (...) Тепер бюрократи намагаються її знищити. (...) Захід разом зніс Берлінський мур, але тепер його знову побудовано - не Радами і не росіянами, а німецьким істеблішментом".

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Як зазначив BILD, Джей Ді Венс неодноразово висловлював підтримку АдН і вважається послідовним союзником партії.

Ситуація з АдН

Учора агентство внутрішньої розвідки Німеччини визнало АдН екстремістською організацією, що загрожує демократії. Це дасть змогу краще контролювати партію, яка посіла друге місце на федеральних виборах у лютому.

Зокрема, статус полегшує владі використання секретних методів для спостереження за партією, шляхом залучення конфіденційних інформаторів і перехоплення повідомлень.

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