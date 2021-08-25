У МЗС Марокко назвали "абсолютно необґрунтованим" рішення Алжиру про розрив дипломатичних відносин.

Африканська держава Алжир вирішила припинити дипломатичні відносини з сусіднім Марокко.

Про це заявив глава алжирського МЗС Рамтан Ламамра. В Алжирі звинуватили Марокко в низці важких злочинів, включаючи шпигунство і підтримку терористів з "руху за автономію Кабілії" (густонаселений берберомовний регіон в Середземному морі, - ред.). Крім того, в Алжирі вважають, що сусідня країна несе відповідальність і за лісові пожежі.

У МЗС Марокко назвали "абсолютно необґрунтованим" рішення Алжиру про розрив дипломатичних відносин. Всі звинувачення офіційний Рабат назвав заснованими на "помилкових" і "абсурдних приводах".

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Ще однією причиною розбрату між країнами став курс офіційного Рабату на нормалізацію дипломатичних відносин з Ізраїлем в обмін на визнання США марокканського суверенітету над Західною Сахарою. Бачення майбутнього цього регіону у Алжиру і Марокко відрізняється.

Крім того, в близькосхідному конфлікті Алжир традиційно виступає на боці палестинців.

На початку серпня в гірських районах Алжиру, на схід від його однойменної столиці, спалахнули лісові пожежі. В результаті стихійного лиха в Алжирі загинули 42 людини, в тому числі 25 солдатів, передає 112ua.tv з посиланням на "Німецьку хвилю".

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Автор: Ірина Погоріла