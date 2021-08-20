Жінка заявила чоловіку, що в дім пробрався зловмисник.

В Алабамі (США) чоловік отримав кулю від коханця дружини, який жив з ними потайки в одному домі.

Про це повідомляє News WKRG.

В неділю увечері Трейсі Рівз заявила чоловіку Френку, що в їхній будинок пробрався зловмисник. Це призвело до перестрілки, унаслідок якої обидва чоловіки були поранені.

Майкл Амакер, якого американка представила як злодія, виявився її коханцем і мешкав з подружжям потайки.

Читайте такожУ Кабулі маленьку дівчинку витягли з натовпу афганців, який у відчаї намагаються залишити країну (відео)"Вона дозволяла йому залишатися вдома протягом кількох днів, годувала, у кімнаті були пляшки з сечею, що вказувало, що він уже прожив там якийсь час", – розповіли у поліції.

Френк Рівз отримав вогнепальне поранення в груди, а Амакер – у ногу. Обох госпіталізували, проте чоловік Трейсі від отриманих травм помер, її коханець – під контролем у медиків.

Проте правоохоронці не виключають, що американка найняла Амакера, щоби той убив її чоловіка. Оскільки підозрюваний вже притягувався раніше до відповідальності. За даними поліції, чоловік вживає наркотики.

Слідчі висунули йому звинувачення у замаху на вбивство, зберіганні наркотиків, володіння вогнепальною зброєю зі зміненим серійним номером.

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Автор: Іван Бойко