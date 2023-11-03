РФ не змогла переконатинаціональні та міжнародні групи у своїй здатності захистити євреїв на своїй території.

Влада РФ уникає впровадження покарань за антисемітський погром в Махачкалі (Дагестан), оскільки боїться розпалу невдоволення діями Кремля.

Як повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW), російські посадовці досить риторично просигналізували про підтримку боротьби з антисемітськими акціями після заворушень 29 жовтня. Однак це не допомогло переконати національні та міжнародні групи у здатності Росії захистити євреїв на території країни.

Згодом ще й речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова засудила попередження Ізраїлю щодо поїздок на Північний Кавказ як "антиросійські" дії. Вона також наголосила, що влада РФ на всіх рівнях достатньо приділила увагу подіям у Дагестані.

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Водночас російська влада в інших регіонах Північного Кавказу висловила занепокоєння щодо можливості подібних заворушень. Так, 1 листопада адміністрація міста Сунчжі в Республіці Інгушетія оголосила про посилення охорони в аеропорту Магас після поширення чуток про прибуття літака, імовірно з Ізраїлю, в ніч на 1 листопада.

Російське державне видання "Известия" того ж дня повідомило, що Федеральна служба безпеки Росії затримала в Інгушетії невстановлену кількість чоловіків, які організовували демонстрацію в аеропорту "Магас" у ніч на 30 жовтня.

Антисемітські заворушення у Дагестані

На тлі операції Ізраїлю в Газі мешканці Дагестану влаштовували антисемітські акції протесту. Вони вимагали виселити "етнічних євреїв" і не впускати в республіку громадян Ізраїлю. Пізніше група людей увірвалася на територію аеропорту, вигукуючи антисемітські гасла і розшукуючи євреїв.

На думку експертів, це свідчить, що в Росії посилюється радикалізація і фракційність.

Водночас самі посадовці стурбовані через послаблення авторитарного контролю в регіонах на периферії РФ.

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