Тому він не покарав їх належним чином.

Антисемітський погром у Махачкалі показав, що його головні учасники "соціально близькі" Путіну за духом.

Лідер РФ сам це визнав, не покаравши "діячів" антиєврейської акції належним чином, пише The Moscow Times. Хоча Слідчий комітет Росії порушив кілька кримінальних справ у зв'язку з організацією масових заворушень 29 жовтня, всі затримані поки що отримали лише "умовні" адміністративні покарання.

Їх звинувачують у непокорі поліції, ніякої жорсткої критики з приводу утисків євреїв від Кремля не було чутно. Всього за підсумками заворушень в Махачкалі силовики РФ затримали 83 людини, тоді як, за оцінкою МВС, у заворушеннях брало участь 1,2 тисячі осіб.

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У вівторок, 31 жовтня, сімом із затриманих суд Дагестану призначив арешт на термін від 3 до 10 діб. Вони відбулися покаранням за статтею 20.1 КоАП (дрібне хуліганство, поєднане з непокорою законній вимозі представника влади).

Такий вердикт суду суперечить погрозам, які раніше озвучував глави Дагестану Сергій Меліков, нагадує росЗМІ. Останній обіцяв, що пощади "трусам", які проявили себе в єврейських погромах Махачкалі, не буде.

За словами російського політолога Аббаса Галлямова, такій слабкій реакції є одне пояснення: де-факто Путін визнав учасників погромів у Махачкалі "соціально близькими" для себе людьми. Він сам підштовхував росіян до думки, що ХАМАС - "добре", а Ізраїль - "погано".

"Зрештою, це ж він сказав, що ХАМАС хороший, а Ізраїль поганий. Виходячи з цього вони і діяли. А те, що попутно розгромили аеродром і намилили кільком силовикам шиї, так такі дрібниці царя не хвилюють", - заявив він.

Путін "перевів стрілки" з приводу Дагестану на Україну

Раніше Путін в рамках своєї наради по Дагестану 30 жовтня звинуватив треті сторони в спробі дестабілізувати ситуацію у РФ. За його словами, до цього причетні США і Україна. При цьому Путін більше запам'ятався своїми "нервовими" рухами, які демонстрував на засіданні: він відзначився дивною "грою" з годинником.

Слова Путіна про причетність заходу до "бід" Росії прокоментував координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі. Він "розчулився" тим, як диктатор звинувачує усіх, кого можна, замість того, щоб визнати власні помилки.

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