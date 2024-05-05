Ізраїльські офіційні особи сказали, що постачання боєприпасів було зупинено минулого тижня.

Адміністрація президента США Джо Байдена призупинила постачання боєприпасів американського виробництва Ізраїлю.

Як повідомило видання Axios із посиланням на двох ізраїльських посадовців, це викликало серйозне занепокоєння в ізраїльському уряді та змусило урядовців щосили намагатися зрозуміти, чому таке сталося.

Ізраїльські офіційні особи сказали, що постачання боєприпасів було зупинено минулого тижня. При цьому Білий дім відмовився від будь-яких коментарів.

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Видання нагадало, що Байден стикається з різкою критикою з боку американського суспільства, яке виступає проти підтримки Ізраїлю. У лютому адміністрація Байдена попросила Ізраїль надати гарантії того, що ЦАХАЛ у секторі Гази використовує зброю американського виробництва згідно з міжнародним правом. У березні Ізраїль надав підписаний гарантійний лист.

США та Ізраїль

Кілька днів тому держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Ізраїль і провів "жорстку" розмову з ізраїльським прем'єром Нетаньягу щодо можливої ізраїльської операції в Рафасі. Зокрема, Блінкен сказав Нетаньяху, що "велика військова операція" там призведе до публічної протидії США і негативно вплине на американо-ізраїльські відносини.

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