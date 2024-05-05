Адміністрація президента США Джо Байдена призупинила постачання боєприпасів американського виробництва Ізраїлю.
Як повідомило видання Axios із посиланням на двох ізраїльських посадовців, це викликало серйозне занепокоєння в ізраїльському уряді та змусило урядовців щосили намагатися зрозуміти, чому таке сталося.
Ізраїльські офіційні особи сказали, що постачання боєприпасів було зупинено минулого тижня. При цьому Білий дім відмовився від будь-яких коментарів.
Видання нагадало, що Байден стикається з різкою критикою з боку американського суспільства, яке виступає проти підтримки Ізраїлю. У лютому адміністрація Байдена попросила Ізраїль надати гарантії того, що ЦАХАЛ у секторі Гази використовує зброю американського виробництва згідно з міжнародним правом. У березні Ізраїль надав підписаний гарантійний лист.
США та Ізраїль
Кілька днів тому держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Ізраїль і провів "жорстку" розмову з ізраїльським прем'єром Нетаньягу щодо можливої ізраїльської операції в Рафасі. Зокрема, Блінкен сказав Нетаньяху, що "велика військова операція" там призведе до публічної протидії США і негативно вплине на американо-ізраїльські відносини.