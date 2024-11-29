Також розслідується справа щодо загроз вибухів, адресованих державним установам.

Словацькі силові структури затримали двох громадян України, яких підозрюють у "створенні загрози критично важливій інфраструктурі".

Як повідомляють місцеві ЗМІ, у зв'язку з подією 28 листопада відбулося засідання Ради державної безпеки. На засіданні представники Міністерства внутрішніх справ та голова Словацької інформаційної служби (СІС) Павло Гашпар розкрили подробиці інциденту. За словами Гашпара, зафіксовано діяльність певної групи з ознаками складної розвідувальної роботи, яка може загрожувати безпеці, зокрема, критичній інфраструктурі Словаччини.

"На рівні розвідки ми зафіксували довгострокову скоординовану діяльність певної групи людей, яка демонструє ознаки витонченої розвідувальної діяльності та потенційно може вплинути на безпеку", - сказав він.

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Міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток сказав, що затримано двох підозрюваних, які наразі перебувають у слідчому ізоляторі.

"Розслідування триває" – додав міністр.

Зазначається, що у вівторок поліція у Михалівці, на сході Словаччини, зупинила та обшукала автомобіль громадянина України. За інформацією телеканалу Markíza TV, підозрюваний був затриманий у наручниках і очевидці бачили, що у нього – травма голови.

Крім того, Гашпар заявив, що в окремому розслідуванні, що стосується загроз вибухів у різних установах, влада змогла встановити підозрюваного. Його ім'я не розголошується, проте повідомляється, що він знаходиться за межами Словаччини.

У Польщі затримали українця, який підбурював шпигувати за переміщенням військової техніки

Як повідомляв УНІАН, у Польщі правоохоронці затримали 26-річного українця, якого підозрюють у підбурювання до шпигунства громадянина країни. У Агентстві внутрішньої безпеки Польщі розповіли, що українець намагався змусити поляка фіксувати для нього переміщення військової техніки на польсько-українському кордоні. За світлини та розвідувальну інформацію він обіцяв заплатити 15 тисяч євро. Проте коли громадянин Польщі відмовився шпигувати, українець почав йому погрожувати. Чоловіка вдалося затримати співробітникам Агентства внутрішньої безпеки Польщі разом з прикордонниками.

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