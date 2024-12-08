Також генсек ООН закликав жителів Сирії до спокою та уникнення насильства.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш привітав кінець "диктаторського режиму" в Сирії та закликав країну зосередитися на відновленні після неочікуваного падіння президента Башара Асада, пише The Guardian.

"Після 14 років жорстокої війни і падіння диктаторського режиму сьогодні народ Сирії може скористатися історичною можливістю побудувати стабільне і мирне майбутнє. Я знову закликаю до спокою та уникнення насильства в цей чутливий час, захищаючи права всіх сирійців без винятку", - наголосив він у своїй заяві.

Повалення режиму Башара Асада - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня державне телебачення Сирії оголосило про падіння режиму диктатора Башара Асада. Така заява супроводжувалася революційною та патріотичною музикою.

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В українському МЗС відреагували на таку подію та заявили, що так завжди було і буде з тими диктаторами, які роблять ставку на президента РФ Володимира Путіна.

Водночас в ЗМІ поширилась інформація про те, що літак, в якому перебував Башар Асад, під час втечі з Сирії, міг зазнати авіакатастрофи. Проте в українській розвідці зазначили, що така дезінформація була використана Росією для порятунку самого ж диктатора.

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