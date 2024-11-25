Питати, як саме використовуються ATACMS, треба в української сторони, додав він.

У Білому домі вперше офіційно визнали, що послабили обмеження на удари американською зброєю по території Російської Федерації.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу повідомив про "змінення настанов" щодо ракет тактичної системи ATACMS. Водночас дозвіл стосується ураження "конкретних типів цілей", цитує його Anadolu.

"Зараз вони можуть використовувати ATACMS для самозахисту в разі негайної необхідності. І зараз, зрозуміло, це відбувається в Курській області. Я б дозволив українцям розповісти про те, як вони використовують ПТРК".

Україні дозволили бити по Росії

Нагадаємо, цього місяця ЗМІ повідомили, що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена нарешті дозволила Україні бити ATACMS по території РФ.

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Цю інформацію згодом підтвердили глава європейської дипломатії Жозеп Боррель та президент Литви Ґітанас Науседа. За даними Борреля, мова йде про атаки в радіусі 300 кілометрів.

Росія заявляла вже про декілька атак із застосуванням американських ATACMS та британських Storm Shadow

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