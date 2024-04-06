За словами прем'єр-міністра Молдови, "ці провокації більше не можуть викликати паніку чи страх".

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан прокоментував повідомлення влади невизнаної Придністровської Молдовської Республіки про нібито нову атаку дрону на військову частину. Про це повідомляє Newsmaker.

За словами Речана, це "ще одна звичайна провокація", яка "вже не може викликати паніку чи страх" у суспільстві.

"Ми зіткнулися з іще однією звичною провокацією. Звернімо увагу на реакцію суспільства, яке вже усвідомлює реальність. Ці провокації більше не можуть викликати паніку чи страх", - сказав прем'єр-міністр Молдови.

При цьому він підкреслив, що відповідні провокації підтримує Російська Федерація.

Атака дрона по Придністров'ю: що відомо

Вдень у п'ятницю, 5 квітня, військову частину у Придністров'ї атакував дрон. Принаймні, про це повідомив "Первый Приднестровский телеканал". Зазначалося, що близько 14:35 дрон-камікадзе прилетів на територію військової частини міноборони ПМР у Рибницькому районі - це за шість кілометрів від придністровсько-українського кордону.

Згідно з повідомленням, унаслідок атаки ніхто не постраждав, при цьому було пошкожено радіолокаційну станцію.

Тим часом в ISW оцінили мотив Кремля та "причетність" України після атаки дрона по Придністров'ю. Там вважають, що інцидент стався на тлі гібридної операції РФ, спрямованої на дестабілізацію ситуації у Молдові.

На думку аналітиків, Росія може звинуватити в атаці Україну, водночас жодних доказів причетності Києва до удару немає.

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