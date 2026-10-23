Понад пів мільйона українців опинилися без світла: де ситуація найважча

Складні умови фіксують одразу в 10 областях України.

Внаслідок атак російських окупантів на українську енергетику вночі та вранці 23 жовтня понад 500 тисяч українців залишилися без світла, повідомляє перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

Ворог атакував енергетичну інфраструктуру в Житомирській, Волинській, Миколаївській, Полтавській, Хмельницькій та Рівненській областях. Водночас на Одещині та Тернопільщині триває ліквідація наслідків попередніх атак.

Нові знеструмлення також фіксують у Донецькій та Харківській областях через постійні обстріли та бойові дії. Енергетики проводять роботи з відновлення електропостачання там, де дозволяє безпекова ситуація.

Відео дня

В окремих регіонах в п’ятницю продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.

Ситуація в енергосистемі України – останні новини

Зранку в п’ятницю, 23 жовтня, в Києві та низці областей було застосовано екстрені відключення. Знеструмлення споживачів поза графіками фіксували в Житомирській, Чернігівській, Черкаській областях та столичному регіоні.

Енергетичний експерт Юрій Корольчук попереджає, що за настання мінусової температури взимку відключення світла по всій Україні триватимуть щонайменше 12 годин на добу. Для окремих регіонів обмеження енергопостачання доходитимуть до 20 годин на добу.

Вас також можуть зацікавити новини: