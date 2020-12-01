Атамбаєву скасували вирок й ув’язнення – Радіо Свобода / REUTERS
Колишньому президенту Киргизстану Алмазбеку Атамбаєву скасували вирок й тюремне ув’язнення за звільнення у 2013 році кримінального лідера Азіза Батукаєва.
Про це йдеться у рішенні Верховного суду, передає Радіо Свобода.
Суд постановив направити справу назад до райсуду в Бішкеку для її перегляду.
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Що відомо про справу
- Атамбаєва заарештували у серпні 2019 року – після дводенного протистояння між силовиками і його прихильниками. У сутичках тоді поранення отримали понад 170 людей, один співробітник служби безпеки загинув.
- Екс-президента разом з 13 прихильниками звинуватили у вбивстві, замаху на вбивство, погрозах чи нападі на представників влади, захопленні заручників і силовому захопленні влади.
- Судовий розгляд за цими звинуваченнями триває й досі. Хід засідань суду уповільнили проблеми зі здоров’ям обвинуваченого, неявка адвокатів й введення надзвичайного стану через COVID-19.
- 6 жовтня колишнього президента Киргизстану звільнили з СІЗО в Бішкеку на тлі масових акцій протесту проти офіційних результатів парламентських виборів. Проте 10 жовтня його знову арештували і звинуватили в організації незаконної демонстрації у столиці 9 жовтня.
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