Екс-президенту Киргизстану Атамбаєву скасували вирок й ув’язнення

Атамбаєва заарештували у серпні 2019 року – після дводенного протистояння між силовиками і його прихильниками.

Колишньому президенту Киргизстану Алмазбеку Атамбаєву скасували вирок й тюремне ув’язнення за звільнення у 2013 році кримінального лідера Азіза Батукаєва. Про це йдеться у рішенні Верховного суду, передає Радіо Свобода. Суд постановив направити справу назад до райсуду в Бішкеку для її перегляду. Читайте такожPolitico: Польща може вийти з ЄС і для цього є три причини Що відомо про справу Атамбаєва заарештували у серпні 2019 року – після дводенного протистояння між силовиками і його прихильниками. У сутичках тоді поранення отримали понад 170 людей, один співробітник служби безпеки загинув.

Екс-президента разом з 13 прихильниками звинуватили у вбивстві, замаху на вбивство, погрозах чи нападі на представників влади, захопленні заручників і силовому захопленні влади.

Судовий розгляд за цими звинуваченнями триває й досі. Хід засідань суду уповільнили проблеми зі здоров’ям обвинуваченого, неявка адвокатів й введення надзвичайного стану через COVID-19.

6 жовтня колишнього президента Киргизстану звільнили з СІЗО в Бішкеку на тлі масових акцій протесту проти офіційних результатів парламентських виборів. Проте 10 жовтня його знову арештували і звинуватили в організації незаконної демонстрації у столиці 9 жовтня. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: УНІАН

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