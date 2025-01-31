Трамп про авіакатастрофу у США: Ми контактуємо з Москвою щодо загиблих росіян

При цьому американський президент уточнив, що з Путіним про це не розмовляв.

Внаслідок авіакатастрофи у Вашингтоні загинули усі, хто перебував на борту літака American Airlines та вертольота Black Hawk. Про це заявив президент США Дональд Трамп на брифінгу у зв'язку з катастрофою літака.

На борту American Airlines, що розбився, знаходилися 64 людини: 60 пасажирів і чотири члени екіпажу. На борту вертольота Black Hawk перебували троє солдатів.

Трамп підтвердив, що на борту пасажирського лайнера були росіяни. Його адміністрація перебуває в контакті з РФ, зокрема, щодо передачі останків загиблих росіян.

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"Ми вже перебуваємо в контакті з Росією, і відповідь - так, ми сприятимемо (передачі тіл загиблих – УНІАН)",- зазначив Трамп.

Водночас, у відповідь на запитання, чи контактував він з Путіним, Трамп відповів: "Ні. Про це – ні".

Президент США також підтвердив, що на борту літака перебували й громадяни інших країн і пообіцяв оприлюднити детальну інформацію пізніше.

Авіакатастрофа у Вашингтоні

Як писав УНІАН, в ніч на четвер у столиці США розбився пасажирський літак. Момент аварії потрапив на камери спостереження, які зафіксували, що лайнер заходив на посадку, коли йому перекрив траекторію військовий гелікоптер. Відбулося зіткнення, внаслідок якого обидві машини впали у річку.

Президент США Дональд Трамп прокоментував трагедію у своїх соцмережах. Він висловив здивування діями пілота вертольота, а також пасивністю диспетчерів, які не попередили військових про небезпеку зіткнення за пасажирським літаком.

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