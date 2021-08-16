Управління цивільної авіації Афганістану заявило, що будь-який транзит через повітряний простір Кабула буде неконтрольованим.

Кілька авіакомпаній заявили про зміну маршрутів для уникнення прольоту в повітряному просторі Афганістану.

Такі заходи були вжиті після того, як рух Талібан взяв під контроль президентський палац в Кабулі.

Управління цивільної авіації Афганістану заявило, що будь-який транзит через повітряний простір Кабула буде неконтрольованим, і повідомило про це навколишнім регіонам польотної інформації, які контролюють повітряний простір.

Зокрема, відповідні рішення прийняли авіалінії United Airlines, British Airways і Virgin Atlantic.

"Авіакомпанії будуть більш уважно ставитися до ризику польотів над зонами конфліктів в останні роки після двох смертоносних інцидентів із застосуванням ракет класу "земля-повітря", - йдеться в повідомленні.

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У свою чергу, сайт відстеження польотів FlightRadar24 повідомив у Twitter, що рейс Air India з Чикаго в Делі змінив курс і покинув повітряний простір Афганістану незабаром після входу. Рейс Terra Avia з Баку в Делі також змінив курс.

Крім цього, такі країни як Канада, Великобританія, Німеччина і Франція, консультували авіакомпанії, які підтримують висоту не менше 25 тис. футів (7,2 км) над Афганістаном, повідомляє Reuters.

У корейських авіалініях розповіли, що деякі з їх вантажних рейсів зараз використовують повітряний простір Афганістану.

Комерційні рейси, які повинні приземлитися в Афганістані, також постраждали від хаосу на землі. Авіакомпанія з ОАЕ Emirates призупинила польоти в Кабул до подальшого повідомлення.

Ситуація в Афганістані

Бойовики радикального ісламістського руху "Талібан" у неділю взяли під контроль столицю Афганістану Кабул.

Президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і покинув країну, щоб, за його словами, запобігти кровопролиттю.

Представники руху "Талібан" мають намір оголосити про створення ісламського емірату Афганістан.

Автор: Ірина Погоріла