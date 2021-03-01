Жінка може бачити і чути, але не може рухати своїм тілом.

Мешканка Туреччини з бічним аміотрофічним склерозом написала книгу, використовуючи тільки очі.

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38-річна Озлем Озалкан звернулася до лікарні 13 років тому через втрату сили в руках. Згодом її стан погіршився.

Жінка може бачити і чути, але не може рухати своїм тілом. Спілкується вона тільки за допомогою руху очей.

Її перша книга називається "Життя без тіла". Озалкан писала її на спеціальному пристрої, переводячи погляд на потрібні літери. Перший розділ містить її біографію, а другий - вірші.

"Це схоже на те, як мураха будує свій будинок, переміщаючи матеріали з одного місця в інше. Це диво, диво", - розповідає її брат Бесір Озалкан.

Частину доходу, отриманого від книги, жінка хоче передати сиротам, а частину витратити на будівництво колодязів з питною водою в Африці.

Відзначається, що пристрій, за допомогою якого вона писала книгу, вийшов з ладу.

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Автор: Людмила Жерновська