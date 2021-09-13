Суд виніс чоловікові вирок.

У Великобританії батько не забороняв 9-річній дівчинці займатися сексом, дозволив їй дивитися порнографію і залишав з сусідом, підозрюваним у педофілії.

64-річний батько з Челтнема, графство Глостершир, виховував двох дітей один після смерті дружини, пише Mirror. Чоловік нічого не вдіяв, щоб перешкодити дівчинці мати сексуальні зв'язки.

Раніше донька вже скаржилася працівнику служби підтримки у школі, що батько не має грошей, а в будинку не вистачає їжі та холодно. Однак тоді вона нічого не згадувала про свої сексуальні контакти. Все розкрилося лише після того, як хлопчик, який тричі займався з нею сексом, коли їй було 9 років, розповів про це своєму батькові, а той поінформував школу і соціальні служби.

З'ясувалося, що з дитиною займалися сексом хлопчики її віку і на кілька років старші. За словами батька, він просто не зміг поговорити з донькою про її сексуальні зв'язки. При цьому сам часто дивився порно і дозволяв дівчинці теж дивитися.

Крім того, упродовж двох місяців він щодня залишав її на піклування чоловіка, який жив поблизу і підозрювався в розбещенні малолітніх - про що батько знав.

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Поліцейським дівчинка розповіла, що мала статеві контакти дев'ять разів з п'ятьма хлопчиками віком від 8 до 15 років. Вона також розповіла про три інші випадки сексуальної активності й зазначила, що іноді це спостерігали інші люди.

В результаті чоловік визнав себе винним за звинуваченням у нехтуванні / жорстокому поводженні з дитиною, що перебувала під його опікою, яке могло б заподіяти непотрібні страждання або травми. Однак, за словами адвоката, батько не знав про більшість описаних інцидентів, а коли дізнався, нібито зробив все можливе, щоб "виправити ситуацію".

"Його головне порушення - невтручання", - додала адвокат.

Підсудного засудили до двох років позбавлення волі умовно. Дівчинку та її брата віддали до прийомної сім'ї.

У постраждалої спостерігаються психологічні наслідки того, що відбувалося, а за словами прокурора, дівчинка тепер "абсолютно не цінує" нормальну приватність та інтимність сексуальних стосунків.

Раніше в Оренбурзькій області російський священнослужитель отримав 13 років в'язниці за сексуальне насильство над дітьми. Настоятель зґвалтував трьох неповнолітніх, а одного з дітей систематично споював алкоголем.

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Автор: Катерина Комолова