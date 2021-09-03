Батюшку відправили за ґрати на 13 років.

В Оренбурзькій області російський священнослужитель отримав 13 років в'язниці за сексуальне насильство над дітьми.

Як повідомляє регіональне управління Слідчого комітету, з січня 2019 року по лютий 2020-го настоятель парафій Асекіївського району зґвалтував трьох неповнолітніх. Крім того, одного з дітей він систематично споював алкоголем.

Суд визнав священика винним у скоєнні трьох епізодів злочинів, передбачених п. "а" ч. 3 ст. 132 КК РФ (насильницькі дії сексуального характеру, вчинені щодо неповнолітнього), а також злочинів, передбачених п. "б" ч. 4 ст. 132 КК РФ (насильницькі дії сексуального характеру, вчинені щодо особи, яка не досягла чотирнадцятирічного віку) і ч. 1 ст. 151 КК РФ (втягнення неповнолітнього в систематичне вживання (розпивання) алкогольної та спиртовмісної продукції).

Читайте такожУ Москві завагітніла 12-річна школяркаБатюшку відправили за ґрати на 13 років. Відбувати покарання він буде у виправній колонії суворого режиму. Крім того, суд призначив йому додаткове покарання у вигляді обмеження волі строком 1 рік 6 місяців після відбуття основного.

Як пише "Оренбург медіа", йдеться про ієромонаха Климента (Корабльова). За словами офіційного представника РПЦ, після набрання вироком законної сили Єпархіальний суд Бузулукської єпархії розгляне позбавлення ієромонаха сану.

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Автор: Катерина Комолова