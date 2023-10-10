Білий дім розраховує, що об'єднання допомоги Україні та Ізраїлю збільшить шанс на її ухвалення Конгресом.

Адміністрація Байдена розглядає можливість об'єднання допомоги Україні та Ізраїлю в один пакет, сподіваючись, що це збільшить шанси на його ухвалення Конгресом.

Як пише The Washington Post, за словами двох чиновників Білого дому, остаточних рішень щодо того, чи пов’язувати запити, не прийнято. Один із чиновників сказав, що такий крок може мати сенс, оскільки він дозволить подолати опір "ультраправих" конгресменів, які виступають проти збільшення допомоги Україні, але рішуче підтримують допомогу Ізраїлю.

Зазначається, що Білий дім незабаром звернеться до Конгресу з проханням схвалити додаткову військову допомогу Ізраїлю у зв’язку з нападом ХАМАС. Очікується, що цей запит може надійти вже наступного тижня.

Відео дня

Як пише WP, хоча надання військової та економічної допомоги Україні призвело до розколу серед республіканців, у партії майже одностайно підтримують допомогу Ізраїлю. Представники Білого дому та деякі проукраїнські законодавці вважають, що зв’язування двох запитів на допомогу може спонукати деяких республіканців проголосувати за об’єднаний пакет, оскільки вони не захочуть блокувати військову допомогу Ізраїлю.

Водночас, деякі аналітики, навіть ті, хто підтримує допомогу обом країнам, кажуть, що Білому дому слід бути обережним і не створювати враження, що він грає в політичні ігри в той час, коли Ізраїль потребує допомоги. Цей крок також може відштовхнути деяких людей, які в минулому висловлювали занепокоєння чи відверту опозицію щодо надсилання додаткової військової допомоги Ізраїлю.

Тим не менш, за словами двох помічників Конгресу, опозиція в Конгресі навряд чи включатиме більше ніж жменьку демократів Палати представників.

"Зв’язок між Україною та Ізраїлем може дати Білому дому спосіб посилити своє ширше повідомлення про те, що Америка зобов’язана допомагати своїм демократичним союзникам, коли на них нападають безжальні чи недемократичні сили", - пише видання.

Тим часом одночасні запити про військову допомогу від України та Ізраїлю можуть посилити навантаження на запаси США, оскільки вони підтримують двох союзників одночасно. Запит Ізраїлю на 155-міліметрові фугасні снаряди, зокрема, може викликати роздратування серед прихильників України, оскільки цих боєприпасів бракує і вони вкрай потрібні Києву.

Допомога Ізраїлю та Україні від США

Командувач армії США Крістін Вормут закликала Конгрес схвалити додаткове фінансування, щоб гарантувати, що плани Пентагону з виробництва та придбання боєприпасів зможуть одночасно задовольнити потреби як Ізраїлю, так і України.

Раніше повідомлялося, що американські сенатори готують закон, який спрямований на надання допомоги Ізраїлю для захисту від атаки ХАМАС 7 жовтня. Він включатиме поповнення системи протиракетної оборони "Залізного купола", а також буде розглянуто питання про додаткове фінансування.

Нагадаємо, Конгрес США прийняв тимчасовий бюджет, з якого викреслили всі витрати на підтримку України.

Вас також можуть зацікавити новини: