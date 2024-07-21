Попри провал на дебатах, передвиборча скарбничка чинного президента США поповнилася на 64 млн доларів.

Передвиборча кампанія чинного президента США Джо Байдена минулого місяця зібрала і витратила більше коштів, ніж кампанія його опонента, екс-глави Білого дому Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters із посиланням на документи, передані Федеральній виборчій комісії.

Зазначається, що на головний передвиборчий рахунок Байдена в червні надійшло 64 мільйони доларів, при цьому було витрачено 59 мільйонів доларів, в основному на рекламу передвиборчої кампанії. Наприкінці місяця на рахунку в банку було 95 мільйонів доларів.

Водночас основний рахунок Трампа в червні зібрав 21 мільйон доларів, витрачено з нього було 10 мільйонів доларів, а на кінець місяця на рахунку було 128 мільйонів доларів.

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"81-річний Байден зібрав понад 5 мільйонів доларів за три дні після дебатів 27 червня проти 78-річного Трампа, під час яких президент затинався і не зміг активно заперечити нападки Трампа, які включали численні неправдиві заяви", - пише видання.

ЗМІ нагадує, що вже цього місяця Байден зіткнувся з хвилею закликів від законодавців-демократів відмовитися від участі у перегонах, його збір коштів впав протягом місяця.

При цьому Трамп перевершив Байдена у травні, коли прихильники колишнього президента збільшили пожертвування напередодні його засудження 30 травня за звинуваченнями у бізнес-шахрайстві, справу, яку Трамп засудив як політично мотивовану.

Вибори президента США - останні новини

Нещодвано Дональд Трамп визначився з кандидатом на посаду віце-президента США у разі його перемоги на виборах у листопаді, обравши 39-річного сенатора Джей Ді Венса з Огайо.

Незабаром з'явилась реакція Держдепу на відповідне рішення. Так, речник Метью Міллер, відповідаючи під час брифінгу на запитання про те, чи є загроза для відносин США з Україною у разі обрання Венса віцепрезидентом, заявив, що Київ має підтримку не лише адміністрації США, а й американського народу.

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