Байден перемагає у ще одному ключовому штаті - Каліфорнії / фото REUTERS
Кандидат у президенти США Джо Байден переміг у штаті Каліфорнія.
Про це повідомляють ABC News.
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Перемога в одному з ключових штатів дає Байдену одразу 55 голосів виборців та утверджує його стрімке випередження на президентських перегонах.
З 270 необхідної кількості голосів Байдена отримає 279. Це навіть більше, ніж потрібно для перемоги.
Вибори в США 2020: що відомо
- Вибори президента США відбулися 3 листопада.
- Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.
- За останніми прогнозами, Байден повинен отримати 306 голосів від колегії вибірників при 270 мінімально необхідних для перемоги. Трамп набирає 232 голоси.
- 14 грудня відбудеться зустріч усіх 538 членів колегії вибірників, які остаточно проголосують за наступного президента США.
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