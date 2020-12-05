Перемога в одному з ключових штатів дає Байдену одразу 55 голосів виборців.

Кандидат у президенти США Джо Байден переміг у штаті Каліфорнія.

Про це повідомляють ABC News.

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Перемога в одному з ключових штатів дає Байдену одразу 55 голосів виборців та утверджує його стрімке випередження на президентських перегонах.

З 270 необхідної кількості голосів Байдена отримає 279. Це навіть більше, ніж потрібно для перемоги.

Вибори в США 2020: що відомо

Вибори президента США відбулися 3 листопада.

Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.

За останніми прогнозами, Байден повинен отримати 306 голосів від колегії вибірників при 270 мінімально необхідних для перемоги. Трамп набирає 232 голоси.

14 грудня відбудеться зустріч усіх 538 членів колегії вибірників, які остаточно проголосують за наступного президента США.

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Автор: Яна Ставська