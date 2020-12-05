Байден перемагає у ще одному ключовому штаті - Каліфорнії / фото REUTERS

Кандидат у президенти США Джо Байден переміг у штаті Каліфорнія.

Про це повідомляють ABC News.

Читайте такожГенсеком ОБСЄ вперше в історії стала жінка

Перемога в одному з ключових штатів дає Байдену одразу 55 голосів виборців та утверджує його стрімке випередження на президентських перегонах.

З 270 необхідної кількості голосів Байдена отримає 279. Це навіть більше, ніж потрібно для перемоги.

Вибори в США 2020: що відомо

  • Вибори президента США відбулися 3 листопада.
  • Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.
  • За останніми прогнозами, Байден повинен отримати 306 голосів від колегії вибірників при 270 мінімально необхідних для перемоги. Трамп набирає 232 голоси.
  • 14 грудня відбудеться зустріч усіх 538 членів колегії вибірників, які остаточно проголосують за наступного президента США.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська