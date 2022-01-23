Нарада відбулася в заміській резиденції американського лідера.

Президент США Джо Байден сьогодні зібрав свою команду з національної безпеки й обговорив подальші дії в разі вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Білий дім у Twitter.

"Сьогодні президент Байден зустрівся зі своєю командою з національної безпеки, щоб обговорити продовження агресивних дій Росії щодо України", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Росія у разі початку бойових дій відчує на собі швидкі та тяжкі наслідки.

"Байден підтвердив, що якщо Росія й надалі продовжить вторгнення в Україну, Сполучені Штати разом із союзниками й партнерами вдадуться до дій, що створять для Росії швидкі та тяжкі наслідки", – додали в адміністрації президента США.

Читайте також"Катастрофа для всього світу": Джонсон назвав наслідки можливого вторгнення РФ в УкраїнуЗустріч відбулася у заміській резиденції американського лідера Кемп-Девід, повідомило агентство Reuters і опублікувало фото із заходу.

Нагадаємо, восени 2021 року у ЗМІ почала з’являтися інформація, що влада Росії перекинула багато військових та техніки до кордону з українською державою.

Україна, США й низка інших західних країн припустили, що РФ готується до вторгнення. Москва відкинула звинувачення й зажадала від Штатів й НАТО "гарантій безпеки", зокрема, відмовитися від розширення Альянсу на схід.

У Альянсі стверджували, що не відмовляться від політики "відкритих дверей".

22 січня цього року в Україну прибув літак з першою з кількох партій пакету безпекової допомоги, нещодавно ухваленої Джо Байденом. Цей вантаж включає близько 200 тис. фунтів летальної зброї, зокрема боєприпасів для захисників України на лінії фронту.

Нещодавно США виділили додатково $200 млн на військову допомогу Україні.

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