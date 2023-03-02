Зустріч Джо Байдена та Урсули фон дер Ляєн запланована на 10 березня.

Президент Сполучених штатів Америки Джо Байден 10 березня під час зустрічі з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн обговорять питання підтримки України.

Як повідомляється на сайті Білого дому, зустріч запланована на п’ятницю, 10 березня.

"Лідери розглянуть тісну співпрацю між Сполученими штатами та Європейським союзом для підтримки України, коли вона захищає свої суверенітет та демократію, покарання Росії за її агресію", - йдеться у повідомленні.

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Також, як зазначається, сторони обговорять координацію між США та ЄС у боротьбі з кліматичною кризою шляхом інвестування в чисті технології на основі безпечних ланцюжків поставок.

"Вони також обговорять інші виклики міжнародній безпеці, включно з нашою спільною роботою для подолання викликів, створених Китайською народною республікою", - заявили у Білому домі.

Допомога Україні від партнерів: деталі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що разом союзники по НАТО надали більше 100 мільярдів євро для України під час повномасштабної війни. У Гельсінкі під час виступу на Північному саміті SAMAK він заявив про те, що важливо вчасно продовжувати допомагати Києву.

Сполучені Штати Америки не знайшли жодних доказів того, що зброя, яку вони передавали Україні, покинула її межі.

Королівство Саудівська Аравія виділить Україні пакет допомоги вартістю 400 мільйонів доларів.

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