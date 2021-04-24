Байден підкреслив, що США визнають геноцид вірмен не заради звинувачення кого-небудь, а заради запобігання подібних подій.

Президент США Джо Байден визнав масові вбивства вірмен в Османській імперії геноцидом.

Читайте такожFinancial Times: Вихід США з Афганістану може принести нову війну в УкраїнуПро це йдеться в заяві Байдена до Дня пам'яті жертв геноциду вірмен 24 квітня, розміщене на сайті Білого дому, передає Українська правда.

"Щороку в цей день ми згадуємо тих, хто загинув під час геноциду вірмен в період правління Османської імперії, і зобов'язуємося запобігати повторенню подібних злодіянь. Американський народ шанує всіх вірмен, які загинули в результаті геноциду, що почався 106 років тому", - йдеться в заяві.

Таким чином, він став першим президентом США, який використав цей термін в ході виступу в День пам'яті жертв геноциду вірмен.

За словами Байдена, вірменські мігранти багато в чому збагатили Сполучені Штати, але ніколи не забували про трагедію, яка привела в США безліч їхніх предків.

Байден підкреслив, що США визнають геноцид вірмен не заради звинувачення кого-небудь, а заради запобігання подібних подій.

Перед цим, 23 квітня Байден в телефонній розмові сказав турецькому президенту Реджепу Таїпу Ердогану, що збирається визнати геноцид вірмен.

У 2019 році Палата представників і Сенат Конгресу США виступили з резолюцією про визнання геноциду. У відповідь президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пригрозив, що ініціює визнання геноциду індіанців у США. Анкара вважає, що визнання геноциду вірмен ставить під загрозу американо-турецькі відносини, передає kommersant.

Геноцид вірмен в Османській імперії

Геноцидом вірмен називають масову депортацію і винищення вірменського населення на територіях, підконтрольних Османській імперії. За різними даними, з 1915 по 1923 рік було вбито близько 1,5 млн вірмен. Факт геноциду вірменського народу визнали 23 держави, а також Європарламент. У Туреччині заперечують геноцид.

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Автор: Ірина Погоріла