Президент США після інциденту подзвонив скривдженому журналісту.

Президент США Джо Байден осоромився через включений мікрофон. Він назвав журналіста телеканалу Fox News Пітера дусі "тупим сином".

Відповідне відео оприлюднили в Twitter.

Відзначається, що інцидент трапився в понеділок, 24 січня, перед зустріччю Байдена з економічними радниками.

Голова Білого дому сказав вступне слово, після чого журналістів попросили вийти, але вони почали вигукувати питання. За словами Байдена, питання стосувалися ситуації навколо РФ та України, а не зниження цін в країні, що і було темою зустрічі з економічними радниками.

"Чи відповісте ви на питання про інфляцію? Чи вважаєте ви, що інфляція - це політична відповідальність на проміжних виборах (до Конгресу, які повинні пройти в кінці цього року - ред.)?" - запитав Пітер дусі.

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"Це велика цінність. Більша інфляція. Що за тупий сучий син", - сказав Байден сам собі, але мікрофон був ще включений, а тому його почули всі.

Пізніше стало відомо, що Байден подзвонив журналісту та попросив його не ображатися. Дусі в свою чергу пообіцяв й надалі ставити незручні питання.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден повернувся в Білий дім після новорічних свят, проведених в штаті Делавер. На авіабазі Ендрюс вирувала хуртовина. В результаті американському президенту довелося ще близько півгодини перебувати в літаку. Байден зміг вийти з літака після того, як посадкову смугу розчистили від снігу.

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