Сім'я президента США Джо Байдена поповнилася новим членом. Американському лідеру подарували цуценя.
Про це Байден повідомив у своєму Instagram.
Президенту США на день народження подарували цуценя німецької вівчарки на прізвисько Командор.
"Ласкаво просимо в Білий дім, Командор", - йдеться в коментарі до фото.
За даними ЗМІ, цуценя подарував його брат Джеймс разом з невісткою Сарою.
Крім того, прес-секретар першої леді США Майкл ЛаРос розповів, що в січні 2022 року подружжя Байденів планує ще завести кішку.
Нагадаємо, що 20 листопада президенту США Джо Байдену виповнилося 79 років.
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У подружжя Байденів було дві німецькі вівчарки - Мейджор та Чемп. Вони переїхали в Білий дім після його інавгурації.
Мейджор живе з межами Білого дому через погану поведінку - кілька разів кусала охорону президента та інших людей. Її планували відправити на додаткове навчання, щоб допомогти пристосуватися до життя в Білому домі.
19 червня стало відомо, що друга вівчарка Байдена Чемп помер. Він 13 років був відданим компаньйоном.