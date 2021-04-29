У США вже зробили понад 220 мільйонів щеплень.

Президент США Джо Байден пообіцяв, що його країна ділитиметься вакцинами від коронавірусу з іншими.

Про це він сказав під час виступу зі спеціальним зверненням у Конгресі, передає "Голос Америки".

Читайте такожУ США дозволили вакцинованим не носити маски на відкритому повітрі

Він наголосив, що обіцяв за перші сто днів президентства зробити 100 мільйонів щеплень, проте ця цифра склала понад 220 мільйонів. За його словами, зараз у США можуть зробити щеплення від коронавірусу усі особи, старше 16 років.

"І разом з тим, як наші власні запаси вакцини зростають, щоб забезпечити наші потреби - і ми їх забезпечуємо, ми станемо арсеналом вакцин для інших країн - так само, як Америка була арсеналом демократії в Другій світовій війні", - сказав президент США.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован