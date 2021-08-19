Байден зазначив, що владі ще належить проаналізувати ситуацію, що склалася навколо виведення військ, однак, на його думку, зробити це без хаосу було неможливо.

Вивести американські війська з Афганістану без створення хаосу було неможливо.

Про це заявив президент США Джо Байден в інтерв'ю телеканалу ABC. Раніше він назвав виведення військ правильним рішенням. За його словами, американські військові "не можуть і не повинні битися і гинути на війні, яку афганські сили самі не бажають вести".

"Нам ще належить обернутися назад і розібратися, але сама думка про те, що тим чи іншим чином можна було вивести війська, не провокуючи хаос, - я не знаю, як це відбувається", - сказав президент.

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Відповідаючи на питання про те, чи не допустив Вашингтон провалу при зборі і обробці розвідданих, а також плануванні і проведенні виведення сил, президент сказав: "Я не думаю, що тут був провал". При цьому він вказав, що американська розвідка вважала, що уряд Афганістану може впасти ближче до кінця року, проте консенсусного прогнозу не було, передає kommersant.

Захоплення Талібаном влади в Афганістані

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, в тому числі і столиці - Кабулу. Того ж дня афганський президент Ашраф Гані подав у відставку і втік з країни. 18 серпня стало відомо, що Гані зі своєю сім'єю знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Представники "Талібану" мають намір оголосити про створення ісламського емірату Афганістан.

Автор: Ірина Погоріла