Лукашенко назвав біло-червоно-білі стяги "фашистськими".

Олександр Лукашенко хоче заборонити біло-червоно-білі прапори, з якими громадяни виходять на акції протесту.

Про це повідомляє TUT.BY.

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«І відкрито кажу, що це – фашистська символіка… Коли у нас були бчб-прапори, які у нас націоналісти протиснули, я категорично проти заперечував. Ну, обрали, я став президентом, миттєво вніс вам на референдум: вирішуйте – ось одна символіка, ось інша. Яку оберете, така й буде. Більшість підтримало чинну державну символіку», – заявив він.

Лукашенко наголосив, що біло-червоно-білі прапори «приберуть».

«Зробимо це красиво. І насамперед роз’яснимо, вбиваючи у голову людям, що цього робити не можна», – заявив Лукашенко.

Державний VS історичний прапор Білорусі

Біло-червоно-білий прапор і справді став символом протестів у Білорусі.

Проте він є ще й історичним національним стягом країни. У 1918 році він був прапором Білоруської Народної Республіки, а 1991-1995 – державним уже незалежної Білорусі. З 1995 року, за результатами народного референдуму, його замінили на червоно-зелений.

19 серпня Лукашенко переплутав його з польським і заявив про очевидне втручання у події Білорусі сусідніх держав.

Відтоді білорусів затримували та навіть убивали за прапор під час протестів.

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Автор: Яна Ставська