12 листопада після жорсткого побиття міліціонерами помер 31-річний активіст Роман Бондаренко.

Міністерство закордонних справ України виступає за покарання вбивць білоруського активіста Романа Бондаренка.

Про це йдеться у повідомленні МЗС України у мікроблозі Twitter.

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"Україна солідарна з ЄС у засудженні насильства і репресій білоруської влади, що спричинили смерть Романа Бондаренка. Вбивці повинні бути неодмінно покарані, а ті, хто їх покриває, засуджені усім демократичним світом. Найщиріші співчуття рідним і близьким Романа", - заявили українські дипломати.

Що відомо про смерть Романа Бондаренка

31-річний білоруський активіст Роман Бондаренко помер в лікарні, медики діагностували в нього набряк мозку, закриту черепно-мозкову травму й численні гематоми. Операція тривала кілька годин. За словами свідків, ввечері в середу чоловік вийшов з будинку розпитати правоохоронців, що відбувається, коли ті почали знімати біло-червоно-білі стрічки.

Невдовзі розпочалась штовханина. Очевидці кажуть, що Романа з силою відштовхнули й ударили головою. Білоруса доставили в лікарню вже за півтори години після нанесених побоїв.

В Європейському Союзі заявили про готовність запровадити додаткові санкції проти чиновників Білорусі: "Це обурливий і ганебний результат дій білоруської влади, яка не лише безпосередньо і жорстоко здійснює репресії проти їхнього власного населення, але також створює атмосферу, у якій такі беззаконні, насильницькі дії можуть відбуватися, тим самим ігноруючи не лише фундаментальні права і свободи білоруського народу, але і також зневажаючи їхні життя", - наголошувалося у заяві ЄС.

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Автор: Віталій Саєнко