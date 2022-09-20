Глави МЗС України та Бельгії обговорили це питання під час зустрічі у США.

Королівство Бельгія має намір передати Україні додаткову зброю.

Про це міністр закордонних справ України повідомив у мікроблозі Twitter в рамках робочого візиту до США.

"Зустрівся з своєю бельгійською колегою Хаджею Лабіб. Бельгія налаштована надіслати більше зброї в Україну і активізувати зусилля з розмінування. Я поінформував міністра закордонних справ Лабіб про "Київський безпековий договір" (про рекомендації щодо безпекових гарантій для України - УНІАН). Ми також погодились, що Росія повинна бути притягнена до відповідальності за злочин агресії проти України", - наголосив Кулеба.

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Як повідомляв УНІАН, у лютому Бельгія вирішила у відповідь на прохання України передати для української армії 3,8 тис. тонн пального, 2 тис. кулеметів, 3 тис автоматів та 200 протитанкових гранатометів.

Також на тлі війни в Україні Бельгія передумала відмовлятися від ядерної енергетики. Влада країни заявила про рішення відкласти на десять років заплановану на 2025 рік відмову від ядерної енергетики.

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