Українська сторона продовжить координацію позицій України та Бельгії в контексті надання нашій державі військової та фінансової допомоги.

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували повідомлення про поїздку у 2021 році новопризначеного міністра закордонних справ Бельгії Аджи Лябіб до окупованого Криму, коли вона була журналісткою.

Про це написав у Facebook речник відомства Олег Ніколенко.

Він нагадав, що відвідування тимчасово окупованого Кримського півострова можливе лише за умови слідування з материкової частини України.

"В’їзд з території Російської Федерації є незаконним", - заявив Ніколенко.

Він додав, що іноземні громадяни мають дотримуватися законодавства України та офіційної позиції своїх держав.

"Бельгія не визнає анексію Криму з боку Росії, підтримує суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах", - підкреслив Ніколенко.

"МЗС України веде діалог із бельгійською стороною з цього питання дипломатичними каналами задля встановлення всіх обставин поїздки та ухвалення рішень щодо подальших двосторонніх контактів. Водночас позитивно відзначаємо запевнення міністра Лябіб щодо подальшої підтримки України в її боротьбі проти збройної агресії Росії. Ми продовжимо координацію позицій України та Бельгії в контексті запровадження нових санкцій ЄС проти Росії, а також надання Україні військової та фінансової допомоги", - додав речник МЗС.

Нагадаємо, Аджа Лябіб відвідала анексований Росією півострів у липні 2021 року під час театрального фестивалю - в якості телеведучої та журналістки. Про поїздку свідчать світлини в її соцмережах і коментарі в ефірах. Зокрема, вона тоді відмовилася дати чітку відповідь на запитання - повертається вона з України чи з Росії. А згодом іще й заявила про подорож як про "поїздку до Росії".

Як саме Лябіб потрапила до Криму - в порушення українського законодавства через Росію, або ж через український пункт пропуску - наразі невідомо.

Вас також можуть зацікавити новини: