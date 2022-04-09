Колишній прем'єр Італії зазначив, що завжди вважав Путіна "людиною демократії і миру".

Близький друг президента РФ Володимира Путіна, колишній прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі, який приїжджав до окупованого Криму, розкритикував російського президента за війну з Україною.

Виступаючи перед прихильниками своєї партії, Берлусконі сказав, що "розчарований" у російському президенті Володимирі Путіні через вторгнення Росії в Україну, повідомляти видання Politica.

"Я не можу і не хочу приховувати, що я глибоко розчарований і засмучений поведінкою Володимира Путіна, який взяв на себе дуже серйозну відповідальність перед усім світом. Я познайомився з ним двадцять років тому, і він завжди здавався мені людиною демократії і миру", - заявив Берлусконі.

"Зіткнувшись з жахом масових вбивств мирних жителів у Бучі та інших українських містах, справжніми військовими злочинами, Росія не може заперечувати свою відповідальність. Навпаки, в її інтересах виявити і зрадити суду тих, хто несе відповідальність за поведінку, яку закон і мораль вважають неприйнятною навіть під час війни", - додав він.

Нагадаємо, російський публіцист передрік Путіну конфлікт з генералами через невдачі в Україні. Андрій Піонтковський вважає, що битва за Донбас буде вирішальною.

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