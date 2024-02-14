Столтенберг зазначив, що з Молдовою відбувається тісна взаємодія і НАТО уважно слідкує за ситуацією.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг прокоментував знаходження уламків російського дрона в Молдові.

"Виявлення фрагментів безпілотника в Молдові просто демонструє, що війна в Україні є небезпечною і що це є прямим результатом агресивної війни, яку розпочав президент Путін проти сусідньої з Молдовою країни, проти України. І це демонструє безрозсудну поведінку Росії, яка атакує іншу країну з наслідками для таких сусідів як Молдова", - сказав Столтенберг на брифінгу у Брюсселі напередодні зустрічі міністрів оборони країн-членів Альянсу..

У цьому зв'язку, він сказав, що з Молдовою відбувається тісна взаємодія і НАТО уважно слідкує за ситуацією.

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Водночас, генеральний секретар НАТО нагадав, що Молдова не прагне членства в Альянсі, але НАТО вітає подальше зміцнення партнерства з Молдовою.

Падіння російського дрона у Молдові

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого стало відомо, що прикордонна поліція Молдови виявила фрагменти безпілотного літального апарату типу Shahed в районі молдавсько-українського кордону. Уламки знайшли біля села Етулія Вулканештського району.

Згодом у Міноборони Молдови пояснили, чому не "засікли" дрон РФ на кордоні з Україною. Зазначається, що основна причина - низька висота польоту цілі, мала площа відбиття осколків і велика відстань до цілі, в тому числі кривизна місцевості.

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