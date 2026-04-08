Трамп вирішив обговорити з Рютте вихід США з НАТО, - Білий дім

Президент США Дональд Трамп обговорить можливість виходу країни з НАТО на сьогоднішній зустрічі з генсеком альянсу Марком Рютте. Про це прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила на прес-конференції.

"Це те, про що президент уже говорив, і те, що сьогодні він обговорить із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і, ймовірно, висловиться з цього приводу після цієї зустрічі", - так вона відповіла на запитання, чи розглядає Трамп вихід із НАТО.

Вона також переказала нинішню позицію президента США щодо альянсу:

"У мене є пряма цитата президента США щодо НАТО: "Їх випробували на міцність, і вони провалилися". І я б хотіла додати, що це дуже сумно, що НАТО відвертається від американського народу останні шість тижнів. Хоча саме американський народ фінансував їхню оборону".

Лівітт зазначила, що Трамп очікує "відвертої та чесної розмови" з Рютте.

Критика НАТО Трампом

Трамп раніше заявляв, що "серйозно розглядає вихід з НАТО". Президент США назвав НАТО "паперовим тигром" і заявив, що вихід Америки з договору про оборону тепер "не підлягає перегляду". Він також обговорив питання виходу з альянсу зі своїми радниками.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що недавня критика США на адресу союзників по НАТО та погрози вийти з альянсу змушують європейські країни шукати альтернативні механізми забезпечення безпеки.

