Деякі підрозділи вже розпочали переміщення до району проведення навчань.

Наприкінці вересня Білорусь проведе масштабні військові навчання.

Як повідомляє "Беларускі Гаюн" з посиланням на начальника Департаменту міжнародного військового співробітництва МО РБ Валерія Ревенка, збройні сили країни запланували проведення двосторонніх комплексних навчань.

Про майбутні навчання нібито було повідомлено держав-учасниць ОБСЄ в рамках Віденського документа 2011 року.

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За даними проекту, у навчаннях будуть задіяні підрозділи:

6-ї механізованої бригади;

11-ї механізованої бригади (у тому числі 841-а група артилерії та розвідувальний батальйон);

19-ї механізованої бригади (у тому числі 191-а група артилерії);

120-ї механізованої бригади.

336-ї реактивної артилерійської бригади та ін.

Наразі відбувається активна підготовка до майбутніх навчань. Проводяться огляди, на яких перевіряються наявність та стан спорядження, озброєння та військової техніки. Також у підрозділах проводяться заняття з "профілактики негативного інформаційного впливу" на особовий склад. Військовослужбовцям надали алгоритм розпізнавання недостовірної інформації, а також порядок користування соціальними мережами та месенджерами.

"За нашою інформацією, підрозділи 336-ї реактивної артилерійської бригади (на озброєнні – РСЗВ "Смерч" та "Полонез") вже почали переміщатися до району проведення навчань", - додає "Гаюн".

Військові навчання в Білорусі

Раніше повідомлялося, на початку вересня до Білорусі прибув ешелон Збройних сил Російської Федерації. Війська нібито повинні взяти участь у навчаннях Організації Договору про колективну безпеку.

"Вони приїхали в Білорусь для участі в спільних навчаннях з силами оперативного реагування ОДКБ "Взаємодія-2023", які пройдуть в Білорусі з 1 по 6 вересня", - говорилося в повідомленні "Беларускі Гаюн".

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