Наприкінці вересня Білорусь проведе масштабні військові навчання.
Як повідомляє "Беларускі Гаюн" з посиланням на начальника Департаменту міжнародного військового співробітництва МО РБ Валерія Ревенка, збройні сили країни запланували проведення двосторонніх комплексних навчань.
Про майбутні навчання нібито було повідомлено держав-учасниць ОБСЄ в рамках Віденського документа 2011 року.
За даними проекту, у навчаннях будуть задіяні підрозділи:
- 6-ї механізованої бригади;
- 11-ї механізованої бригади (у тому числі 841-а група артилерії та розвідувальний батальйон);
- 19-ї механізованої бригади (у тому числі 191-а група артилерії);
- 120-ї механізованої бригади.
- 336-ї реактивної артилерійської бригади та ін.
Наразі відбувається активна підготовка до майбутніх навчань. Проводяться огляди, на яких перевіряються наявність та стан спорядження, озброєння та військової техніки. Також у підрозділах проводяться заняття з "профілактики негативного інформаційного впливу" на особовий склад. Військовослужбовцям надали алгоритм розпізнавання недостовірної інформації, а також порядок користування соціальними мережами та месенджерами.
"За нашою інформацією, підрозділи 336-ї реактивної артилерійської бригади (на озброєнні – РСЗВ "Смерч" та "Полонез") вже почали переміщатися до району проведення навчань", - додає "Гаюн".
Військові навчання в Білорусі
Раніше повідомлялося, на початку вересня до Білорусі прибув ешелон Збройних сил Російської Федерації. Війська нібито повинні взяти участь у навчаннях Організації Договору про колективну безпеку.
"Вони приїхали в Білорусь для участі в спільних навчаннях з силами оперативного реагування ОДКБ "Взаємодія-2023", які пройдуть в Білорусі з 1 по 6 вересня", - говорилося в повідомленні "Беларускі Гаюн".