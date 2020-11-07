Олександр Лукашенко відреагував на введені проти себе і свого оточення санкції Європейського Союзу.
Про це повідомляє Белта.
«Знаєте, я все життя під санкціями. Чверть століття під санкціями – живий-здоровий. Я не парюся з цього приводу, як кажуть молоді люди», – заявив він.
6 листопада Євросоюз запровадив санкції проти Олександра Лукашенка і 14 білоруських чиновників.
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Обмежувальні заходи передбачають замороження активів і заборону на в'їзд.
Також під санкції потрапили син Лукашенка Віктор, керівник адміністрації президента Ігор Сергієнко, керівник КДБ Іван Тертель, начальник головного управління охорони правопорядку і профілактики МВС Роман Мельник, керівник Слідчого комітету Іван Носкевич, голова Державного комітету судових експертиз Олексій Волков, заступник голови Слідчого комітету Сергій Азємша, заступник голови Слідчого комітету Андрій Смаль, керівник Оперативно-аналітичного центру Андрій Павлюченко, заступник міністра інформації Ігор Бузовський, прес-секретар президента Наталія Ейсмонт, командир групи «Альфа» Сергій Зубков, екс-держсекретар Андрій Равков та голова Конституційного суду Петро Міклашевич.
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