Обмежувальні заходи передбачають замороження активів і заборону на в'їзд.

Олександр Лукашенко відреагував на введені проти себе і свого оточення санкції Європейського Союзу.

Про це повідомляє Белта.

«Знаєте, я все життя під санкціями. Чверть століття під санкціями – живий-здоровий. Я не парюся з цього приводу, як кажуть молоді люди», – заявив він.

6 листопада Євросоюз запровадив санкції проти Олександра Лукашенка і 14 білоруських чиновників.

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Обмежувальні заходи передбачають замороження активів і заборону на в'їзд.

Також під санкції потрапили син Лукашенка Віктор, керівник адміністрації президента Ігор Сергієнко, керівник КДБ Іван Тертель, начальник головного управління охорони правопорядку і профілактики МВС Роман Мельник, керівник Слідчого комітету Іван Носкевич, голова Державного комітету судових експертиз Олексій Волков, заступник голови Слідчого комітету Сергій Азємша, заступник голови Слідчого комітету Андрій Смаль, керівник Оперативно-аналітичного центру Андрій Павлюченко, заступник міністра інформації Ігор Бузовський, прес-секретар президента Наталія Ейсмонт, командир групи «Альфа» Сергій Зубков, екс-держсекретар Андрій Равков та голова Конституційного суду Петро Міклашевич.

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Автор: УНІАН