WSJ: Росія тисне на Білорусь, щоб розширити фронт за двома сценаріями

Москва намагається втягнути Білорусь у війну як плацдарм для ударів по Україні або гібридних операцій проти країн НАТО, посилюючи тиск на режим Лукашенка.

Росія посилює політичний і дипломатичний тиск на Білорусь, намагаючись розширити її роль у війні проти України та потенційно використати територію країни для нових операцій, включно з ударами дронами та діями проти держав НАТО. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на чинних і колишніх посадовців у Росії та Європі.

За даними видання, ключовими каналами впливу Москви на Мінськ стали переговори між самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком і послом РФ Борисом Гризловим.

"Росія посилює тиск на Білорусь… Прохання Москви включають використання білоруської території для запуску дронових атак проти України, розширення лінії фронту на захід", – пише видання.

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За інформацією журналістів, у Москві розглядають два основні сценарії: використання Білорусі для посилення ударів по Україні або для проведення гібридних операцій проти країн НАТО, зокрема держав Балтії та Польщі.

WSJ зазначає, що кампанія тиску на Мінськ активізувалася "раніше цього року" на тлі військових труднощів Росії на сході України та необхідності відволікання українських сил.

"Чиновники кажуть, що Білорусь, де Москва розмістила свою тактичну ядерну зброю, може бути ключовим гравцем у такому плані", – йдеться в матеріалі.

Контакти між Москвою та Мінськом

Видання також посилається на колишнього співробітника російської розвідки, який підтвердив факт тиску з боку РФ і погрози скорочення фінансової підтримки Білорусі у разі відмови від співпраці.

Окремо зазначається, що Київ раніше повідомляв про наявність перехоплених документів, які свідчать про обговорення можливого залучення Білорусі до операцій проти України або країн НАТО.

За даними WSJ, західні лідери вже обговорювали ризики подальшої ескалації. Зокрема, у травні президент Франції Еммануель Макрон провів розмову з Лукашенком, у якій попередив про наслідки поглиблення участі Білорусі у війні.

Помічники французького президента підтвердили, що Париж прямо вказував Мінську на ризики втягування у конфлікт.

Водночас у розвідувальній спільноті зазначають, що наразі немає ознак негайної підготовки великої операції з території Білорусі. Однак така можливість залишається актуальною як інструмент тиску та перевірки реакції НАТО.

"Це може бути атака, спрямована на тестування оборони НАТО або підрив підтримки України", – підкреслює WSJ, згадуючи інциденти з російськими дронами, які раніше заходили в повітряний простір Польщі з території Білорусі.

Напруга навколо Білорусі

Нагадаємо, постійний представник Білорусі при СНД Ігор Назарук заявив, що Україна нібито намагається втягнути його країну у війну, атакувавши автобус із білоруськими громадянами в Брянській області. За його словами, Білорусь вживатиме всіх необхідних заходів для захисту життя та забезпечення безпеки своїх громадян.

За ним й міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Україна нібито намагається втягнути Білорусь у війну. "За необхідності може бути вжито весь комплекс заходів", – сказав Лавров.

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