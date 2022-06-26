А ОМОН відпрацює "затримання диверсійної групи".

У понеділок, 27 червня, в Білорусі проведуть чергові навчання. Цього разу - з імітацією підриву нафтобази ворожим безпілотником та затриманням диверсантів.

Про це повідомляє білоруське видання "Зеркало".

Підрозділи МНС, МВС і збройних сил Білорусі проведуть спільні навчання з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Вони пройдуть в селищі Світлий Гай (Мінська область).

Тільки від МНС задіють 215 осіб. Серед іншого буде проведена імітація підриву нафтобази ворожим безпілотником.

На інших майданчиках ОМОН відпрацює "затримання диверсійної групи", СОБР МВС проведе "антитерористичну операцію", підрозділи УВС будуть "припиняти спробу незаконних дій озброєних осіб", а співробітники ДАІ — спроби "перевезення небезпечних радіоактивних речовин". Також у планах - "звільнення заручників, нейтралізація озброєних злочинців, які перебувають в автобусі".

Відпрацюють і "ліквідацію наслідків авіаційної терористичної події".

Як повідомляв УНІАН, раніше в червні в Гомельській області Білорусі для десятикласників провели збори, на яких вчили копати окопи і стріляти з лопат.

Цікаво, що одночасно провели навчання і для дорослих жителів регіону. У Гомелі підприємство "Гомельенерго" вчило працівників надягати протигази і ховатися в бомбосховищі.

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