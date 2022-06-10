Чергові "навчально-виїзні зустрічі" провели кілька шкіл Гомельської області.

У Гомельській області Білорусі для десятикласників провели збори, на яких вчили копати окопи і стріляти з лопат.

Про це повідомляє гомельське видання "Флагшток".

Чергові "навчально-виїзні зустрічі" для 10-х класів провели кілька шкіл Гомельської області. Цього разу вони відрізнялися від виїздів минулих років - дітей вчили копати окопи і стріляти з лопат.

У навчальних закладах (школи в Симоничах і Домановичах) назвали виїзди "військово-польовими". У домановицькій школі все обмежувалося окопами на території школи, а "солдатів" з Симоничів змусили влаштувати постановочну окопну стрілянину в лісі.

Цікаво, що одночасно провели навчання і для дорослих жителів регіону.

У Гомелі підприємство "Гомельенерго" вчило працівників надягати протигази і ховатися в бомбосховищі.

Як писав УНІАН, напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну Олександр Лукашенко в інтерв'ю журналісту ВГТРК Володимиру Соловйову заявляв, що в Україні "нікому буде воювати" і запевняв, що на фото з українських навчань - "показують з дерев'яними автоматами, як вони тренуються".

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