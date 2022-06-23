Росія готова надавати білоруській стороні "будь-яку підтримку" у "зміцненні обороноздатності", стверджував глава російського Міноборони.

Міноборони Російської Федерації підштовхує Білорусь до того, щоб країни терміново зайнялися спільним "зміцненням обороноздатності".

РФ готова надавати Білорусі "будь-яку підтримку" у "зміцненні обороноздатності", розповів російський міністр оборони Сергій Шойгу у Москві під час зустрічі з білоруським колегою Віктором Хреніним, пише ТАСС.

"Обставини диктують необхідність прийняття термінових спільних заходів щодо зміцнення обороноздатності Союзної держави (таку державу намагаються створити Росія і Білорусь - Ред.), підвищення боєготовності регіонального угруповання військ (сил) і єдиної регіональної системи ППО (протиповітряної оборони - Ред.)", - заявив очільник Міноборони РФ.

За словами Шойгу, зараз це стає все актуальніше.

Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися на українську територію. Вороги, зокрема, увірвався на нашу землю з території Білорусі. З білоруської території також обстрілювали нашу військову і цивільну інфраструктуру.

20 червня стало відомо, що на думку глави Офісу президента Володимира Зеленського Андрія Єрмака, ймовірність масштабної участі армії Білорусі у війні РФ проти України не дуже висока.

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