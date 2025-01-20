Більшість опитаних вважає, що в Україну спрямовується занадто багато грошей.

Нове опитування американців засвідчило, що більшість із них поділяють погляди Дональда Трампа на проблеми країни та їхні можливі рішення. Опитування провів інститут вивчення громадської думки Ipsos на замовлення New York Times.

Більшість опитаних вважає, що в Україну спрямовується занадто багато грошей. 60% закликають США менше брати участь у міжнародних конфліктах і більше вирішувати проблеми у себе вдома.

Більше половини опитаних (55%) хочуть, щоб Трамп виконав свою найжорсткішу обіцянку - масову депортацію всіх нелегальних іммігрантів.

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Переважна більшість (87%) підтримує план Трампа щодо негайної депортації злочинців із числа нелегальних іммігрантів. Раніше Трамп оголосив, що здійснить ці заходи на другий день після вступу на посаду.

Майже дві третини американців (зокрема 54% латиноамериканців і 44% виборців демократів) вважають, що нелегальних іммігрантів, які в'їхали в країну за останні чотири роки за часів Байдена, мають вислати назад.

У 2022 році у США проживало 11 млн нелегальних мігрантів. За поточними оцінками, ця цифра може сягати 13-14 млн.

46% респондентів підтримують збільшення тарифів на ввезення іноземних товарів. 71% американців хоче, щоб дітям до 18 років більше не прописували гормональні препарати. Трамп і республіканці поставили і це спірне питання в центр своєї передвиборчої кампанії.

Трамп вступає на посаду - що відомо

Обраний президент США Дональд Трамп у неділю ввечері анонсував "майже 100" указів, які він планує випустити за кілька годин після складення присяги як президент у понеділок.

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