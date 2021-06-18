У Берліні не уточнили, чи стосується візит Блінкена обговорення "Північного потоку-2".

Держсекретар США Ентоні Блінкен летить на зустріч до Німеччини.

Про це пише Reuters.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрінеться у середу з держсекретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном в Берліні, заявив її прес-секретар.

Блінкен також зустрінеться з міністром закордонних справ Гайко Маасом та візьме участь у конференції по Лівії, організованій Німеччиною та Організацією Об’єднаних Націй, уточнила речниця німецького МЗС Марія Адебар.

Читайте такожПідсанкційний літак "кухара Путіна" помітили в Берліні (фото)Невідомо, чи будуть Блінкен з німецькою стороною обговорювати реалізацію російського проекту «Північний потік-2».

Раніше Handelsblatt писала, що Ангела Меркель збирається влітку відвідати Вашингтон, щоби домовитися про добудову газопроводу в обхід України. Берлін готується запропонувати Сполученим Штатам посилення підтримки України в обмін на перегляд позиції.

Напередодні женевського саміту у Держдепі США оголосили про зупинення запровадження санкцій проти оператора «Північного потоку-2», однак невдовзі Ентоні Блінкен зазначив, що рішення можуть переглянути з огляду на поведінку Росії.

Пізно ввечері (за київським часом), 10 червня, стало відомо про завершення компанією-оператором першої нитки газопроводу. Морські секції трубопроводу, укладені між Росією та Німеччиною, з’єднали. З 11 червня проводитимуться пусконалагоджувальні роботи для підготовки до заповнення газом.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже більш ніж на 90%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже існуючим "Північним потоком-1".

США ввели проти "Північного потоку-2" ряд санкцій і неодноразово закликали європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з будівництва газопроводу. Вашингтон вважає, що таким чином Кремль хоче зробити Європу енергозалежною і користуватися цим з політичною метою.

14 березня віце-президент Єврокомісії Франц Тіммерманс заявив, що Європі не потрібен газопровід "Північний потік-2". Незважаючи на це, Німеччина продовжує наполягати на завершенні проекту.

19 травня 2021 в Держдепі США заявили, що не будуть вводити санкції проти компанії Nord Stream 2 AG, відповідальної за будівництво газопроводу "Північний потік-2", і її керівника Маттіаса Варніга. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що відмова від цих санкцій "відповідає національним інтересам" країни.

У відповідь президент України Володимир Зеленський заявив про те, що після запуску російського газопроводу "Північний потік-2" Росія зробить все можливе, щоб не продовжувати діючий контракт про транзит блакитного палива через Україну.

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Автор: Яна Ставська