Держсекретар США вирушає у столицю Північної Македонії "для висловлення солідарності з іншими членами ОБСЄ".

Державний секретар США Ентоні Блінкен візьме участь у міністерському засіданні Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) у столиці Північної Македонії Скоп’є, де також буде присутній міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. При цьому зустріч Блінкена з російським колегою не планується. Про це повідомив представник Держдепартаменту США, інформує Голос Америки.

На запитання про можливість будь-якої зустрічі між Блінкеном і Лавровим, посадовець зазначив, що цього не очікується.

"Ми поважаємо можливість кожної країни ухвалювати рішення про те, чи варто їм брати участь чи ні. Ми вважаємо, що це корисний форум для взаємодії з членами ОБСЄ, і тому збираємося відвідати його", - зазначив представник Держдепу США.

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Він також розповів про цілі візиту Блінкена на це засідання.

"ОБСЄ справді важлива для розв'язання політичних питань та питань прав людини в Європі. Держсекретар США вирушає туди на знак солідарності з північномакедонцями, які пережили важкий рік та виконали важливу роботу, а також для виявлення солідарності з іншими членами ОБСЄ", - сказав американський чиновник.

Засідання ОБСЄ у Північній Македонії - останні новини

Напередодні стало відомо, що голова європейської дипломатії Жозеп Боррель буде присутнім на зустрічі ОБСЄ. В засіданні передбачена участь міністра закордонних справ Росії Сергій Лаврова.

Як сказав Боррель, він має "певний досвід розмов з паном Лавровим у складних обставинах".

У свою чергу глава МЗС України Дмитро Кулеба бойкотуватиме міністерське засідання ОБСЄ саме через очікувану присутність на ньому Лаврова. Аналогічне рішення ухвалили і глави зовнішньополітичних відомств Естонії, Латвії та Литви.

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