Ентоні Блінкен візьме участь у першому засіданні Ради НАТО-Україна на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі.

Цього тижня держсекретар США Ентоні Блінкен підкреслить постійну підтримку України з боку НАТО у війні з Росією, попри те, що конфлікт у секторі Газа продовжує забирати більшу частину ресурсів адміністрації Байдена. Про це пише Reuters із посиланням на помічника держсекретаря у справах Європи та Євразії Джеймса О'брайена.

Війна між Ізраїлем і ХАМАСом, і посилення напруженості на Близькому Сході, викликали стурбованість тим, що Вашингтон не може підтримувати той рівень військової і дипломатичної підтримки, яку він надає Україні після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

О'Браєн також повідомив журналістам, що Блінкен, який відбув у понеділок до Брюсселя, підкреслить постійну прихильність Сполучених Штатів та їхніх союзників, беручи участь у першому засіданні Ради НАТО-Україна на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі.

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"Це частина процесу пошуку місця в Альянсі, який, як ми завжди говорили, є майбутнім України", - сказав він.

О'Браєн заявив, що адміністрація Байдена впевнена, що продовження військової допомоги Україні користується підтримкою обох партій в Конгресі США, який розглядає запит на збільшення фінансування оборони України поряд з військовою допомогою Ізраїлю і Тайваню.

Відповідаючи на питання про повідомлення німецької газети Bild про те, що Сполучені Штати і Німеччина непомітно підштовхують Київ до переговорів з Москвою, О'Браєн сказав, що у Вашингтона немає такої політики.

"Ми завжди говорили, що це питання, яке має вирішити Україна", - сказав О'брайен.

Міністри країн НАТО зустрічаються у вівторок і середу на тлі триваючої напруженості з приводу приєднання Швеції до Альянсу. Туреччина, яка разом з Угорщиною блокує вступ Швеції, поінформувала НАТО, що її парламент не завершить ратифікацію заявки перед зустрічами, повідомили джерела Reuters минулого тижня.

"Наша точка зору для наших турецьких союзників полягала в тому, що немає ніяких причин для подальших затримок, і ми очікуємо побачити деякі позитивні дії дуже скоро", - сказав О'Браєн.

Блінкен також зупиниться на питанні зростаючої напруженістю на Західних Балканах, де НАТО розглядає можливість збільшення своєї військової присутності на тлі напруженості в Північному Косово, сказав О'Браєн, додавши, що Вашингтон підтримує наявність в регіоні потужних миротворчих сил під керівництвом НАТО.

"Наявність безпеки і спокою на півночі є ключем до досягнення політичного прогресу в рамках "дорожньої карти" і на шляху обох країн до Європи", - сказав він.

За словами О'Браєна, Блінкен також представлятиме Сполучені Штати на зустрічі Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) у Скоп'є (Північна Македонія), цього тижня.

Інші новини

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник держсекретаря США Джеймс О'Браєн заявив, що у випадку припинення надання Сполучені Штати допомоги Україні у протистоянні з Росією, згодом їм доведеться боротися з РФ самостійно і з самого початку. Він також додав, що підтримка України допомагає США розвивати свою військову промисловість, що може знадобитися в протистоянні з Китаєм.

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