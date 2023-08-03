Блінкен закликав РФ припинити шантажувати світ Чорним морем.

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав всі країни в ООН сказати Росії, щоб вона припинила використовувати Чорне море в якості шантажу після того, як Москва вийшла з "зернової угоди", яка дозволяла Україні безпечно постачати своє зерно на світові ринки.

Головуючи на засіданні Ради Безпеки ООН з голоду і відсутності продовольчої безпеки, викликаної війною, Блінкен сказав, що кожен член ООН повинен сказати Москві "досить", пише Guardian.

"Досить шантажувати Чорним морем. Перестаньте поводитися з найуразливішими людьми у світі як з важелем впливу. Вистачить цієї невиправданої безсовісної війни", - сказав він.

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Блінкен оголосив, що майже 90 країн підтримали складене США коротке комюніке, в якому вони зобов'язуються "вжити заходів, щоб покласти край використанню продовольства в якості зброї війни і голодування цивільного населення в якості тактики ведення війни".

Ситуація з зерновою угодою- о станні новини

Нещодавно з'явилася інформація, що трьом цивільним судам вдалося прорвати зернову блокаду Росії у Чорному морі. За даними "мілітарного", в ніч на 30 липня три цивільних корабля Ams1, Sahin 2 і Yilmaz Kaptan, пройшли турецькі протоки, походження цих суден: Ізраїль, Греція і Туреччина/Грузія.

Після атаки Росії на порт Ізмаїл, яку окупанти здійснили в ніч на 2 серпня, ціни на пшеницю на Чиказькій біржі в Чикаго підскочидина 6,5%.

Президент Росії Володимир Путін проігнорував запити президента Туреччини Реджепа Ердогана щодо переговорів про продовження "зернової угоди".

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