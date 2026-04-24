Іран нарощує кількість мін в Ормузькій протоці, – Axios

США "пильно стежать" за цією ситуацією.

Війська США повідомили, що військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану встановили нові міни в Ормузькій протоці. Про це повідомляє Axios.

"Військове протистояння у найважливішому нафтовому вузькому пункті світу загострюється: з одного боку, Іран встановлює міни та атакує комерційні судна, а з іншого – США посилюють свою морську блокаду", – зазначає видання.

Журналісти пишуть, що нові міни в протоці можуть поглибити те, що Міжнародне енергетичне агентство вже назвало "найбільшим перебоєм у постачанні нафти в історії світового ринку". Відзначається, що в мирний час через цю протоку проходило близько 20% світового обсягу нафти. І якщо раніше через неї проходило понад 100 суден, то зараз йдеться про одиниці.

"Це вже другий випадок, коли Іран замінував протоку з початку війни. Залишається незрозумілим, чи всі міни з першого раунду були знайдені та знешкоджені", – додає видання.

Американські військові виявили операцію з мінування Іраном і пильно за нею стежать, повідомляє видання з посиланням на джерела. Зазначається, що США знають точну кількість нових іранських мін, однак публічно її кількість не назвав. До цього моменту Іран розмістив менше 100 мін у протоці, додають журналісти.

"На початку війни, за оцінками американських чиновників, було знищено понад 90% великих іранських мінних суден та складів для зберігання мін. Але вони вважали, що збройні сили все ще мають запаси вздовж узбережжя", – пишуть журналісти.

Нагадаємо, на тлі того, що Іран відмовився вести переговори з США, президент Дональд Трамп заявив, що не встановлює чітких дедлайнів для завершення бойових дій на Близькому Сході. Він також заявив, що "немає куди поспішати" з розвʼязанням цього питання.

Тим часом видання Bloomberg раніше повідомляло, що якщо війна на Близькому Сході продовжиться ще хоча б місяць, то світові нафтові ринки вичерпають свої запаси. Зазначається, що наразі конфлікт вже спричинив втрату мільярда барелів поставок, і ця цифра може зрости до 1,5 млрд барелів, якщо конфлікт триватиме.

