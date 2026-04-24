Війна в Ірані може спричинити новий продовольчий шок, - The Telegraph

Через зростання цін на паливо та добриво, фермери були змушені посіяти менше, ніж вони хотіли, що позначиться на цінах на майбутні врожаї.

Організація Об’єднаних Націй попередила в п'ятницю, 24 квітня, що глобальна продовольча безпека перебуває у найнебезпечнішому стані за останні роки, оскільки конфлікт в Ірані загрожує спричинити новий продовольчий шок, повідомляє The Telegraph.

Згідно з останньою щорічною доповіддю ООН "Глобальний звіт про продовольчі кризи", у 2025 році близько 266 мільйонів людей стикалися з "гострою продовольчою нестабільністю".

Видання зазначило, що це є лише незначним поліпшенням порівняно з попереднім роком. На думку експертів, ця нестабільна ситуація погіршиться, оскільки війна в Перській затоці, яка триває вже восьмий тиждень, продовжує порушувати роботу ринків енергоносіїв та добрив.

В статті додається, що зростання цін на газ вже призвело до скорочення виробництва добрив, а фермери борються зі зростанням цін на паливо та сировину.

Видання припускає, що найсильніше це позначиться на бідніших країнах, що залежать від імпорту.

Головний економіст Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Максімо Торреро попередив, що світовий продовольчий ринок стикається з масштабним шоком пропозиції, який може тривати до початку наступного року.

"Час не стоїть на місці… календар посівних робіт залежить від кліматичних та біологічних умов у країнах. Це ми змінити не можемо. Якщо витрати на виробництво продовжуватимуть зростати, [фермери] будуть сіяти менше, а врожайність у другій половині сезону знизиться. В Азії ми вже спостерігаємо зростання продовольчої інфляції та цін на сировинні товари", - розповів він виданню в інтерв'ю.

Як зазначає видання, основні виробники, зокрема Бангладеш, Індія, Шрі-Ланка, Таїланд, Бразилія, Судан і Кенія, зараз вступають у вирішальні етапи посівної кампанії на тлі стрімкого зростання цін на енергоносії та добрива.

Додається, що в травні сезон переходить до Північної півкулі, і час для забезпечення врожаю 2026 року стрімко спливає.

За даними ООН, минулого року на десять країн припадало дві третини всіх людей, які стикалися з гострою продовольчою нестабільністю у світі.

"Згідно з доповіддю, лише на Нігерію, Демократичну Республіку Конго та Судан припадає майже третина від загальної кількості", - йдеться в статті.

Примітно, що Афганістан, Південний Судан, Судан та Ємен зазнали найгірших продовольчих криз як за часткою, так і за абсолютною кількістю людей, які стикалися з гострою продовольчою нестабільністю.

Видання зазначило, що понад 80% постраждалих проживають у країнах, охоплених конфліктами. За оцінками, у країнах, що брали участь в опитуванні, 35,5 мільйона дітей страждали від гострого недоїдання, з них трохи менше 10 мільйонів – від тяжкого гострого недоїдання.

Зазначається, що для багатьох з них наслідки будуть незворотніми. Діти, які вижили після гострого недоїдання, часто страждають від постійної "затримки росту" - когнітивних та фізичних порушень, що залишаються на все життя.

За даними Інтегрованої класифікації фаз продовольчої безпеки (IPC), глобального моніторингового механізму ООН, в 2025 році голод було підтверджено у двох регіонах – у деяких районах Сектора Газа та в Судані. Видання зазначає, що це є першим випадком з моменту початку ведення статистики.

"У звіті зазначено, що покращення ситуації було зафіксовано в Бангладеш, Нігері, деяких районах Нігерії та Судану, а також у Сирійській Арабській Республіці", - йдеться в публікації.

Водночас, в Афганістані, ДР Конго, М’янмі та Зімбабве ситуація погіршилася. За даними ООН, у деяких районах Судану та Південного Судану зберігається ризик голоду.

Згідно з новим аналізом однієї з провідних гуманітарних організацій, економічний шок, спричинений війною в Ірані, вже враховано у прогнозах на наступний рік щодо продовольчої безпеки.

За даними Mercy Corps, дефіцит і високі ціни вже впливають на рішення фермерів щодо посівної кампанії 2026 та 2027 років.

Видання пояснює, що через зростання цін на паливо та добриво, фермери були змушені посіяти менше, ніж вони хотіли, що, у свою чергу, позначиться на цінах на майбутні врожаї.

Війна в Ірані: останні новини

раніше УНІАН повідомляв, що за словами президента США Дональда Трампа, застосування ядерної зброї проти Ірану не буде, оскільки "ми повністю, дуже традиційним способом, знищили їх і без неї". Трамп наголосив, що "нікому ніколи не можна дозволяти застосовувати ядерну зброю". На питання журналістів, коли варто чекати на мирну угоду з Тегераном, очільник Білого дому відповів: "Не квапте мене". Трамп пояснив, що він хоче укласти найкращу угоду, й щоб вона була вічною.

Також ми писали, що спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф заявив, що перемир'я у війні зі США може відбутися лише за умови припинення морської блокади та зупинки бойових дій Ізраїлю. Галібаф наголосив, що відкриття Ормузької протоки неможливе за умови грубого порушення перемир’я. Він додав, що США не вдалося досягти своїх цілей військовою агресією, не досягнуть вони й їх залякуванням. Спікер парламентц Ірану додав, що єдиний шлях – визнання прав іранського народу.

