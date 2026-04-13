Чи зможуть США заблокувати Ормузьку протоку: NYT вказав на незручний нюанс

Після того, як мирні переговори в Пакистані між США та Іраном завершилися без угоди, президент Дональд Трамп у неділю заявив, що ВМС США введуть блокаду Ормузької протоки. Як саме США можуть заблокувати протоку і які перешкоди можуть виникнути, пояснює The New York Times.

Як це може бути здійснено?

Центральне командування США заявило, що американські сили не перешкоджатимуть свободі судноплавства для суден, що прямують через протоку до неіранських портів і з них.

Сторони, що перебувають у стані війни, можуть здійснювати право "відвідування та обшуку", тобто зупиняти й оглядати навіть приватні судна у водах, що не є нейтральними, та вирішувати, чи дозволено їм пропливати, заявив Джеймс Краска, професор міжнародного морського права у Військово-морському коледжі США та запрошений професор Гарвардської школи права.

Таким чином, блокада Ормузької протоки з боку США означатиме, що будь-яке судно, яке намагається пройти через цей водний шлях, повинно буде пройти обшук на вимогу, і американські сили зможуть визначити, чи дозволити йому продовжити рух, сказав він.

Така блокада може завдати економічної шкоди Ірану, що підірве його здатність вести війну. Але це також може поставити в скрутне становище країни, що залежать від іранської нафти, такі як Китай, додав Краска.

Якими будуть наслідки для світу?

Зазвичай через Ормузьку протоку щодня проходить близько 150 суден. У березні, за даними S&P Global Market Intelligence, за весь місяць через цей водний шлях пройшло трохи більше 150 суден.

"Якщо американська блокада суден, що прямують до Ірану та з Ірану, призведе до свободи судноплавства для суден, що прямують цим водним шляхом з нафтою з країн Перської затоки, це може означати зниження цін, хоча наскільки швидко це може статися, поки що неясно", – зазначає NYT.

Чи зможуть США забезпечити блокаду

Після того, як CENTCOM оголосив, що не перешкоджатиме свободі судноплавства для суден, що прямують через Ормузьку протоку до та з неіранських портів, фахівці з відстеження суден висловили сумніви щодо можливості забезпечення дотримання блокади, вказавши на хитрощі, які можуть використовувати судна, наприклад, зміну своїх ідентифікаційних даних, щоб уникнути уваги.

"Ситуація ускладниться, оскільки низка пов’язаних з Іраном танкерів здійснюють фальшиві заходи в порти Саудівської Аравії та Іраку за допомогою підміни даних AIS", – написала компанія Tanker Trackers.

Проблеми з Ормузькою протокою

У суботу, 11 квітня, через Ормузьку протоку пройшли три супертанкери після укладення угоди про припинення вогню між США та Іраном

Водночас NYT, посилаючись на заяви американських чиновників, стверджує, що Іран не може повністю відкрити Ормузьку протоку, оскільки сам не знає, де знаходяться всі встановлені ним раніше міни.

